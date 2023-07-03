"Китай готовится к войне против нас": кандидат в президенты США призвала укрепить армию (видео)

По оценке республиканки, потенциальный противник США имеет 340 военных кораблей, а американские ВМС — 293. Китай также лидирует в сфере кибербезопасности, космоса, искусственного интеллекта и разрабатывает гиперзвуковое оружие, в то время, как Пентагон только начал процесс.

Китай готовился к войне с США десятилетиями, а их военно-морские возможности опережают американские ВМС. Об этом заявила Никки Хейли, кандидат в президенты от Республиканской партии 2024 года, в эфире Fox News Sunday.

Американское правительство, по ее мнению, должно увеличивать свои военные возможности. Хейли подняла вопрос о серьезной угрозе для Соединенных Штатов.

Хейли обвинила Китай в подготовке к войне. Она назвала коммунистический Китай не конкурентом, а врагом и предложила ограничить торговые отношения с азиатским государством. По ее словам, эта страна — "самая опасная внешняя угроза, с которой американцы столкнулись со времен Второй мировой войны".

"У нас есть определенная работа, и нам нужно укрепить нашу армию", — пояснила американка.

Морское превосходство Китая и военные достижения

Хейли обратила внимание на количество военных кораблей в ВМС Китая. По ее оценке, потенциальный противник США имеет 340 судов, а американские ВМС — 293. У китайской стороны, по ее словам, будет 400 боевых современных кораблей через два года, а Пентагон не сможет выйти на этот показатель даже 350 через два десятилетия.

"Если вы посмотрите на военную ситуацию, то теперь у них самый большой военно-морской флот в мире", — заявила она.

Лидерство Китая в решающих отраслях

Никки Хейли также заявила, что Китай начал разрабатывать гиперзвуковые ракеты. В США в этом направлении тоже вроде бы не все хорошо, ведь соответствующие разработки только начались. Она отметила, что Китай опережает США во многих важных сферах, касающихся безопасности. В сфере кибербезопасности, космоса и искусственного интеллекта КНР также вырвалась на передовые позиции.

"Они опережают нас", — заявила американка.

Ответ Китая на резкую позицию Никки Хейли

Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнгу негативно оценил критику. Представитель КНР, что "избирательная кампания Хейли окажется на свалке истории".

"Стимулирование американских компаний к выходу из Китая противоречит экономическим законам и в конечном итоге нанесет ущерб интересам всех, — сказал он журналистам Reuters.

По его словам, те, кто привлекает внимание дискредитацией и перекладыванием вины во время избирательной кампании, не смогут достичь успеха.

Напомним, генерал-лейтенант США Клинтон Хайнот объяснил, что поможет американским войскам победить Китай. Стратегия заключается в том, чтобы заставить Китай использовать дорогие ракеты для уничтожения дешевых и многочисленных БПЛА. Генерал предлагает ВВС применять недорогую атрибутивную авиационную технологию (low-cost attritable aircraft technology, LCAAT), к которой можно отнести небольшие, дешевые и одноразовые дроны.