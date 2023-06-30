Как дешевые дроны помогут в победить в войне с Китаем, — мнение генерал-лейтенанта США

Стратегия состоит в том, чтобы вынудить Китай использовать дорогостоящие ракеты для уничтожения дешевых и многочисленных БПЛА.

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Анализируя российско-украинскую войну, военные из других стран понимают, что роль беспилотников в будущих конфликтах станет еще более значимой, например, в возможной войне между США и Китаем (ведь в КНР уже разработали сценарий, в котором некий условный "синий альянс" нападает на страну). Зная об этом, американские военные думают над тем, каким образом они могли бы получить преимущество на поле боя.

По мнению Клинтона Хайнота, генерал-лейтенанта ВВС США, необходимо объединить старые и новые технологии, чтобы сорвать любые попытки Китая вторгнуться на Тайвань. Он считает, что военные нуждаются в эффективной системе командования и управления разными родами войск. Генерал отметил, что система управления не должна состоять из отдельных узлов для сухопутных войск, флота, авиации и корпуса морской пехоты, а должна быть объединенной, чтобы военно-воздушные и военно-морских силы, включая подводный флот, могли беспрепятственно координировать свои действия в режиме реального времени. Хайнот акцентировал на том, что в этой цепочке важную роль будут играть относительно недорогие дроны, которые он назвал "важным новым элементом, способным усложнить планы КНР о вторжении".

Китаю придется принять решение, — либо задействовать рои дешевых беспилотников, которые не только могли бы вести разведку, наблюдение и использоваться для наведения на цели, но и в качестве "камикадзе", либо использовать более дорогостоящее оружие, чтобы противостоять американским и тайваньским дронам. Хайнот считает, что Пекин не сможет сделать ставку и на свои дешевые БПЛА, и на средства ПВО и ракеты, которые должны будут защитить от ответных ударов. Если для уничтожения недорогих целей требуется дорогое оружие, тогда оппонент оказывается в проигрыше. В таком случае, противнику можно попытаться навязать такую стратегию, при которой он бы понес наибольшие затраты.

Генерал предлагает ВВС применять недорогую атрибутивную авиационную технологию (low-cost attritable aircraft technology, LCAAT), к которой можно отнести и относительно небольшие, дешевые и одноразовые дроны. Хайнот вместе с исследователями из Rand Corp. проводит испытания в виде компьютерных симуляций, где используют целую сеть LCAAT для идентификации и уничтожения целей, пока они насыщают воздушное пространство. Даже когда звено в цепочке разорвано, т.е. один или несколько дронов уничтожены силами противника, сеть все равно продолжает функционировать.

Одной из идей этих симуляций является использование LCAAT для наблюдения за судоходством в Тайваньском проливе. Предполагается, что вторжение на Тайвань будет осуществляться с помощью военных кораблей, и лучший способ узнать, когда это начнется, — отследить активность в проливе. А лучший способ сделать это — иметь много маленьких недорогих дронов, летающих над проливом и передающих данные друг другу, самолетам, подводным лодкам и кораблям, у которых есть оружие, необходимое для уничтожения военных кораблей. Эти беспилотники будут настолько маленькими и легкими, что их можно будет запускать откуда угодно. Для их уничтожения Китаю придется применять ракеты, стоящие несколько миллионов долларов каждая.

Ранее мы сообщали о том, что три страны-участницы НАТО получат от Израиля БПЛА-камикадзе Rotem.