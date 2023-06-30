Як дешеві дрони допоможуть перемогти у війні з Китаєм, — думка генерал-лейтенанта США

Стратегія полягає в тому, щоб змусити Китай використовувати дорогі ракети для знищення дешевих і численних БПЛА.

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Аналізуючи російсько-українську війну, військові з інших країн розуміють, що роль безпілотників у майбутніх конфліктах стане ще більш значущою, наприклад, у можливій війні між США і Китаєм (адже в КНР уже розробила сценарій, у якому умовний "синій альянс" нападає на країну). Знаючи про це, американські військові думають над тим, яким чином вони могли б отримати перевагу на полі бою.

На думку Клінтона Хайнота, генерал-лейтенанта ВПС США, необхідно об'єднати старі та нові технології, щоб зірвати будь-які спроби Китаю вторгнутися на Тайвань. Він вважає, що військові потребують ефективної системи командування та управління різними родами військ. Генерал зазначив, що система управління не повинна складатися з окремих вузлів для сухопутних військ, флоту, авіації та корпусу морської піхоти, а має бути об'єднаною, щоб військово-повітряні та військово-морські сили, включно з підводним флотом, могли безперешкодно координувати свої дії в режимі реального часу. Хайнот акцентував на тому, що в цьому ланцюжку важливу роль відіграватимуть відносно недорогі дрони, які він назвав "важливим новим елементом, здатним ускладнити плани КНР щодо вторгнення".

Китаю доведеться вирішувати: або задіяти рої дешевих безпілотників, які не тільки могли б вести розвідку, спостереження і використовуватися для наведення на цілі, а й як "камікадзе", або використати дорожчу зброю, щоб протистояти американським і тайванським дронам. Хайнот вважає, що Пекін не зможе зробити ставку і на власні дешеві БПЛА, і на засоби ППО та ракети, які повинні будуть захистити від ударів, завданих у відповідь. Якщо для знищення недорогих цілей потрібна дорога зброя, тоді опонент в програші. У такому разі противнику можна спробувати нав'язати таку стратегію, за якої він би зазнав найбільших витрат.

Генерал пропонує ВПС застосовувати недорогу атрибутивну авіаційну технологію (low-cost attritable aircraft technology, LCAAT), до якої можна віднести невеликі, дешеві та одноразові дрони. Хайнот разом із дослідниками з Rand Corp. проводить випробування у вигляді комп'ютерних симуляцій, де використовують цілу мережу LCAAT для ідентифікації та знищення цілей, поки вони насичують повітряний простір. Навіть коли ланку в ланцюжку розірвано, тобто один або кілька дронів знищено силами противника, мережа все одно продовжує функціонувати.

Однією з ідей цих симуляцій є використання LCAAT для спостереження за судноплавством у Тайванській протоці. Передбачається, що вторгнення на Тайвань здійснюватиметься за допомогою військових кораблів, і найкращий спосіб дізнатися, коли це почнеться, — відстежити активність у протоці. А найкращий спосіб зробити це — мати багато маленьких недорогих дронів, що літають над протокою і передають дані один одному, літакам, підводним човнам і кораблям, у яких є зброя, необхідна для знищення військових кораблів. Ці безпілотники будуть настільки маленькими і легкими, що їх можна буде запускати звідки завгодно. Для їх знищення Китаю доведеться застосовувати ракети, що коштують кілька мільйонів доларів кожна.

Раніше ми повідомляли про те, що три країни-учасниці НАТО отримають від Ізраїлю БПЛА-камікадзе Rotem.