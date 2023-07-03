Путин признал, что ЧВК "Вагнер" была нелегальной частью армии РФ, — генпрокурор

По словам генерального прокурора Андрея Костина, комментарии президента РФ о расходах госбюджета на наемников являются "прямым доказательством" их возможной незаконной принадлежности к российской армии.

Недавние комментарии президента России Владимира Путина относительно финансирования частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" служат "прямым доказательством" того, что эти наемники составляли незаконную часть российской армии в войне против Украины. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в интервью агентства Reuters, опубликованном в понедельник, 3 июня.

Так, на прошлой неделе Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" и его основатель Евгений Пригожин получили около 2 миллиардов долларов финансирования от России в прошлом году. В то время как Россия пытается отделить силы ЧВК "Вагнера" от своих военных, комментарии Путина относительно расходов госбюджета на наемников, по мнению Костина, являются "прямым доказательством того, что они не только фактически, но, возможно, и незаконно являются частью российской армии".

Использование наемников государствами, участвующими в вооруженных конфликтах запрещено Женевскими конвенциями. По словам Костина, среди более чем 93 тысяч случаев потенциальных военных преступлений, расследуемых Офисом генпрокурора, имеется множество случаев жестокости, совершенных войсками ЧВК "Вагнер". Генпрокурор отмечает, что эти зверства представляют собой "одно из самых серьезных преступлений против наших мирных жителей и военнопленных".

"Вагнер" представляет угрозу не только для Украины

Костин также подчеркивает, что ЧВК "Вагнера" представляет угрозу не только для Украины, но и для мира и безопасности во многих странах, включая Латинскую Америку, Африку и Ближний Восток. Он обращается к союзникам, включая США и Великобританию, с просьбой признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией, чтобы привлечь ее к ответственности и заморозить ее активы.

Костин отмечает, что Пригожин уже является фигурантом уголовного дела в Украине, но главное состоит в том, чтобы прекратить деятельность таких групп, подчеркивает генпрокурор.

Напомним, 2 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" озвучил цифры оборота компаний, принадлежащих предпринимателю и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По его словам, соглашения с Кремлем кейтерингового холдинга "Конкорд" и ЧВК "Вагнер исчислялись без малого 20 миллиардами долларов.