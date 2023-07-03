Атака дронов на Сумы: в ОП рассказали подробности, есть погибший (фото)

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, оккупанты применили ударные дроны против мирного населения. В результате один человек погиб.

В ходе воздушной атаки на город Сумы погиб один человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, один из вражеских ударных беспилотников попал в жилое 5-этажное здание.

"Город Сумы. В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек", — написал глава ОП в своем сообщении.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты обстрелял город Сумы. Жители слышали взрывы сразу после объявления воздушной тревоги. Мэр города Александр Лысенко подтвердил работу ПВО.

Напомним, в ночь на понедельник, 3 июля, в ряде областей Украины была объявлена тревога из-за применения ударных БПЛА, а также ракетной угрозы в некоторых областях страны.