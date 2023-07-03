"Процессы уже не остановить", — Данилов заявил, что мир должен готовиться к распаду РФ

Секретарь СНБО считает, что Россия уже расколота, и нет силы, которая могла бы сохранить ее целостность, а Запад должен избавиться от иллюзии о том, что РФ дальше будет существовать в той форме, в которой существует сейчас.

Попытка военного мятежа в России показала, что она — не государство, а Запад должен избавиться от иллюзии о том, что РФ продолжит существовать в текущей форме. Об этом в интервью Bild сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, мятеж показал, что Путин потерял контроль над страной.

"Попытка переворота со стороны Евгения Пригожина показала, что Россия не является государством. Запад должен понять, что Россия расколота, и нет силы, которая могла бы сохранить ее целостность", — считает Данилов.

Он добавил, что вскоре Россия разделится на отдельные государства, и этот процесс будет неконтролируемым.

"Россия будет раздроблена, и мир должен быть к этому готов. Мы говорим об этом уже год. Имейте в виду, что процессы, которые начались в России, уже нельзя остановить. Мы видели, что в России каждая военная группировка может действовать независимо, может захватывать ядерные объекты, ядерное оружие, и ситуация в России уже вышла из-под контроля. Ситуация может превратиться в очень взрывоопасный процесс, который будет абсолютно неконтролируемым", — сказал секретарь СНБО. Данилов.

Он добавил, что Запад должен избавиться от иллюзии о том, что Российская Федерация продолжит свое дальнейшее существование в той форме, в которой существует сейчас.

Напомним, что 1 июля секретарь СНБО Алексей Данилов поздравил с днем рождения "Уральскую народную республику" и намекнул, что вскоре в России образуются другие республики.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин консультировался с определенными людьми во время своего военного мятежа в РФ, и именно они остановили его движение на Москву.