Устроили настоящий ад: ВСУ на одном участке за сутки разбили 12 складов с БК россиян

Кроме складов у оккупантов пылало немало техники, в частности, вертолет, танки, ББМ, пушки, ЗРК и многое другое. Также российские захватчики понесли потери в личном составе.

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают кошмарить россиян и продвигаться вперед. За прошедшие сутки у оккупантов горели склады с боеприпасами и военная техника. О работе украинских защитников на этом участке фронта за последние сутки рассказал 3 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, за прошедшие сутки бойцы подразделений ракетных войск и артиллерии выполнили 1389 огневых задач. Оккупанты потеряли убитыми и ранеными почти 3 роты, плюс к этому добавились потери 34 единиц военной техники.

"Вертолет Ка-52, 4 танка, 3 ББМ, 2 пушки Д-30, БМ-21 "Град", 2 БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala", пушка 2А36 "Гиацинт-Б", зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", 2 гаубицы "Мста-Б" и автомобильная техника", — перечислил статистику потерь россиян за 2 июля на Таврическом направлении Александр Тарнавский.

Кроме техники было уничтожено едва ли не рекордное количество БК оккупантов на этом участке фронта за сутки — 12 складов.

Напомним, что 3 июня морпехи 36-й бригады из ПТРК "Джавелин" на Бердянском направлении испепелили вражеский вертолет Ка-52. Он стал 309-м в копилке морпехов из сбитых российских вертолетов.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты понемногу отступают в Запорожской области. Линия обороны ВС РФ на этом участке фронта начинает трещать по всем швам.