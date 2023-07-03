Россияне отступают. Почему в ближайшие дни стоит ожидать хороших новостей с фронта в Запорожской области

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Наиболее сложная линия обороны оккупантов, где сконцентрирован максимальный ресурс для торможения СОУ с помощью минно-фугасных заграждений и крысиных нор, фактически продавлена.

По Мокрых Ялах продолжается преимущественно дистанционная работа артиллерии в направлении Старомлиновки, которая является опорником уже по второй линии РОВ. Кроме того, огневое поражение осуществляется и по тыловой третьей линии, в результате чего иногда выносятся системы ПВО.

Также проходит процесс выравнивания правого фланга, с которого регуляры отошли ко 2-й линии вдоль опорников Орлинское-Любимовка-Новозлатополь, оставив в полях отряды "Шторм-зек" и мобилизованную шушеру.

Очень похожая ситуация в районе Роботино. Судьба населенного пункта может решиться в ближайшие дни, учитывая то, что СОУ в этом районе уже ничто всерьез не останавливает. Полоса обеспечения в этом направлении продавлена и РОВ рассматривают вариант с отходом на новый рубеж, но есть нюанс.

Один из многочисленных ударов по линии обороны врага Фото: Генштаб ВСУ

В случае освобождения Роботино, по 0408 оккупанты посыпятся по Новопрокоповке, Ильченково и Сладкой Балке. То есть, логичнее всего, оккупантам следовало бы бежать сразу и без оглядки в Токмак. Иначе ничего хорошего их в данной локации не ждет, кроме лотереи 200-300-400.

В районе Малой Токмачки 38-я ОМСБр и БАРСы не справляются с удержанием давления СОУ и в ближайшей перспективе в направлении Полог не исключаю того, что называется "Каскад". Этот кульминационный момент уже на горизонте, особенно с учетом потерь оккупантов и пропорциональности ресурса в локации.

В этом контексте вполне логично выглядит оживление СОУ в направлении Дорожнянки и Марфополя. Зоны ответственности 177-го ОП МП и 64-й ОМСБр. То есть давление на Пологи будет расти не только с правого фланга, но и с севера.

Подытоживая все вышеизложенное, отмечу следующее... Июль — жаркий месяц.

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