Росіяни відступають. Чому найближчими днями варто очікувати на добрі новини з фронту в Запорізькій області

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Найбільш складна лінія оборони окупантів, де сконцентрований максимальний ресурс для гальмування СОУ з допомогою мінно-фугасних загороджень і нір щурів, фактично продавлена.

По Мокрих Ялах триває переважно дистанційна робота артилерії у напрямку Старомлинівки, яка є опорником вже по другій лінії РОВ. Крім того, вогневе ураження здійснюється і по тиловій третій лінії, внаслідок чого іноді виносяться системи ППО.

Також проходить процес вирівнювання правого флангу, з якого регуляри відійшли до 2-ї лінії вздовж опорників Орлинське-Любимівка-Новозлатопіль, залишивши в полях загони "Шторм-зек" та мобілізовану погань.

Дуже схожа ситуація у районі Роботине. Доля населеного пункту може вирішитися найближчими днями, з огляду на те, що СОУ в цьому районі вже ніщо всерйоз не зупиняє. Смуга забезпечення у цьому напрямі продавлена та РОВ розглядають варіант з відходом на новий рубіж, але є нюанс.

Один із численних ударів по лінії оборони ворога Фото: Генштаб ЗСУ

У разі звільнення Роботине, по 0408 окупанти посипляться по Новопрокопівці, Ільченковому та Солодкій Балці. Тобто, найлогічніше, окупантам слід би бігти одразу і не озираючись до Токмака. Інакше нічого хорошого їх у даній локації не чекає, крім лотереї 200-300-400.

У районі Малої Токмачки 38-а ОМСБр та БАРСи не справляються із утриманням тиску СОУ і у найближчій перспективі у напрямку Полог не виключаю того, що називається "Каскад". Цей кульмінаційний момент вже на горизонті, особливо з урахуванням втрат окупантів та пропорційності ресурсу у локації.

У цьому контексті цілком логічно виглядає пожвавлення СОУ у напрямку Дорожнянки та Марфополя. Зони відповідальності 177-го ВП МП та 64-й ОМСБр. Тобто тиск на Пологи зростатиме не лише з правого флангу, а й із півночі.

Підсумовуючи все вищевикладене, зазначу наступне… Липень — спекотний місяць.

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