"Это не будет победой": Зеленский оценил вероятность мира в Украине без возвращения Крыма

Украинцы не могут представить развитие государства без полуострова, который законно принадлежит Украине, поэтому ощущение победы над агрессором будет неполным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война не завершится, пока Крым будет оставаться под российской оккупацией, а мир без полуострова в составе нашего государства не будет считаться полной победой. Об этом он сообщил в интервью для CNN.

Он отметил, что украинцы не могут представить развитие государства без полуострова. Наличие Крыма под российской оккупацией не позволит полностью завершить боевые действия в целом, ведь одна из основных задач не будет решена.

"Это означает лишь одно: война еще не закончена", — отметил он.

На вопрос, есть ли какой-то другой сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский сказал: "Тогда это не будет победа".

Мятеж российских наемников из состава так называемой ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным продемонстрировал очевидную слабость кремлевской вертикали. Зеленский назвал Владимира Путина, российского диктатора, слабым лидером, ведь на такие события не было соответствующей реакции.

"Это слабо", — рассказал руководитель государства.

Удивлен Зеленский и информацией СМИ о его встрече с Уильямом Бернсом, директором ЦРУ. Украинский лидер признался, что у него нет никаких секретов с разведывательным ведомством. На встрече, как отметил руководитель государства, он объяснил Бернсу вопросы, которые волнуют украинскую власть и военных.

"Мы обсуждаем важные вещи — что нужно Украине и как Украина готова действовать", — пояснил Зеленский.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Крым украинским с советских времен. Он напомнил, что Украина уже во времена Советского Союза была самостоятельным государством с членством в ООН и владела Крымом. По его мнению, на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности. Он заявил, что в случае вступления Украины в НАТО должны быть решены пограничные конфликты.