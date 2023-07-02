"Решающий вопрос в войне": Шольц назвал Крым украинским с советских времен (видео)

Канцлер ФРГ напомнил, что Украина уже во времена Советского Союза была самостоятельным государством с членством в ООН и владела Крымом.

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Будущее Крыма станет решающим вопросом в войне России против Украины. Об этом заявил Олаф Шольц, канцлер Германии, в интервью изданию ARD.

Он напомнил, что нашему государству полуостров принадлежал уже длительное время. Украина уже во времена Советского Союза была самостоятельным государством с членством в ООН.

"И это, кстати, РФ первая покинула Советский Союз, а не Украина, — заявил он.

Политик прокомментировал и четкие требования очертить перспективы членства на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Он заявил, что в случае вступления Украины в НАТО не должно быть нерешенных пограничных конфликтов. Однако, по его словам, Германия считает, что на Берлине лежит ответственность за предоставление гарантий безопасности.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе, столице Литвы. На мероприятии участники обсудят важные вопросы, касающиеся национальной безопасности различных государств и обороны, войны России против Украины, а также возможность вступления в организацию новых членов. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что предстоящий саммит НАТО в столице Литвы может стать судьбоносным. Он также отметил, что 2023 год будет решающим для Украины. Также в Офисе президента заявили, что 20 государств-членов НАТО официально поддержали членство Украины в Альянсе. Пока четких перспектив в блоке так и не пообещали, поэтому вопрос остается открытым.

Напомним, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе 16 июня заявил, что приглашения Украины в Альянс во время саммита в литовской столице не будет. По его словам, все члены-участники будут прилагать усилия для того, чтобы Украина стала членом Альянса.