Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе может стать судьбоносным, — Зеленский (видео)

Президент Украины заявил, что сегодня, когда в литовцы отмечают День Свободы, украинцы продолжают бороться за независимость от российского агрессора. Глава государства отметил, что этот год будет решающим для Украины.

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Предстоящий саммит стран НАТО, который пройдет 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе может стать судьбоносным. Об этом в пятницу,13 января, заявил президент Украины в ходе выступления перед Сеймом Литовской Республики.

"Мы очень ожидаем Вильнюсский саммит НАТО. Знаем, что он может стать судьбоносным для всего нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таковым и был. Сделаем вместе!", — обратился Зеленский к парламенту Литвы.

В своем выступлении президент отметил, что этот год станет решающим для Украины, поэтому нужна еще большая мобилизованность мирового сообщества.

"Только так можно покончить с полномасштабной злостью. С тотальным террором. И я благодарю за то, что Литва готова нам с этим помогать", — заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что сегодня, когда в Литве празднуют День Свободы, украинцы продолжают бороться за независимость от российского агрессора, как когда-то это делали литовцы.

Напомним, 11 января президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Украины Владимир Зеленский во Львове подписали совместную декларацию президентов "Люблинского треугольника" о совместном сотрудничестве.

В ходе трехсторонней встречи стало известно, что Литва в ближайшее время передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. А Польша передаст роту танков Leopard 2.