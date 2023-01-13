Майбутній саміт НАТО у Вільнюсі може стати доленосним, — Зеленський (відео)

Президент України заявив, що сьогодні, коли литовці святкують День Свободи, українці продовжують боротися за незалежність від російського агресора. Глава держави наголосив, що цей рік буде вирішальним для України.

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Майбутній саміт країн НАТО, який відбудеться 11 та 12 липня у столиці Литви Вільнюсі, може стати доленосним. Про це у п'ятницю, 13 січня, заявив президент України у процесі виступу перед Сеймом Литовської Республіки.

"Ми дуже чекаємо на Вільнюський саміт НАТО. Знаємо, що він може стати доленосним для всієї нашої євроатлантичної спільноти. Зробимо все, щоб саміт таким і був. Зробимо разом!" — звернувся Зеленський до парламенту Литви.

У своєму виступі президент зазначив, що цей рік стане вирішальним для України, тому потрібна ще більша мобілізованість світової спільноти.

"Тільки так можна покінчити з повномасштабною злістю. З тотальним терором. І я дякую за те, що Литва готова нам із цим допомагати", — заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що сьогодні, коли в Литві святкують День Свободи, українці продовжують боротися за незалежність від російського агресора, як це колись робили литовці.

Нагадаємо, 11 січня президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Ґітанас Науседа та України Володимир Зеленський у Львові підписали спільну декларацію президентів "Люблінського трикутника" про спільну співпрацю.

Під час тристоронньої зустрічі стало відомо, що Литва найближчим часом передасть Україні системи ППО та зенітні установки. Польща передасть роту танків Leopard 2.