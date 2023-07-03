Украинские бойцы уничтожили спрятанные в лесополосе вражеские ЗРК "Тор" и ТЗМ 9Т244 (видео)

В результате удара по технике противника боекомплект ЗРК сдетонировал, из-за чего в небо взлетела ракета, сделав в воздухе несколько виражей.

Бойцы Сил обороны на Запорожском направлении ликвидировали вражеский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор" и транспортно-заряжающую машина 9Т244, который были спрятаны в лесополосе. Кадры уничтожения техники противника были опубликованы в соцсетях, передает Фокус.

Вражескую технику украинские бойцы обнаружили с помощью беспилотника. В комментариях к видео говорится, что оккупанты пытались спрятать ЗРК "Тор" и сопровождающую его машину в лесополосе. Однако противник был обнаружен бойцами 128-ой отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригадой с помощью беспилотника "Лелека-100".

После этого по технике был нанесен удар, в результате которого, вероятно, сдетонировал боекомплект ЗРК, так как в воздух взлетела ракета, сделав несколько виражей.

Отметим, что комплекс "Тор-М2" предназначен для перехвата и уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА, а также целого ряду ракет и управляемых боеприпасов. Система может поражать цели на дальности до 15 км и высоте до 10 км, при этом она способна одновременно отслеживать до 48 целей и поразить 4 из них.

Украинские бойцы и ранее успешно поражали такие комплексы противника. 3 июня появились кадры боевой работы контрразведчиков СБУ, которые сумели вычислить и уничтожить четыре единицы зенитно-ракетный комплексов российских оккупантов.