"Семь-девять недель": в НАТО сравнили контрнаступление ВСУ с высадкой в Нормандии (видео)

По словам лейтенант-адмирала Роба Бауэра, во время Второй мировой войны немцы также выстроили сильную оборону, которую благодаря титаническим усилиям удалось прорвать. После этого территории были освобождены за короткий срок.

В НАТО сравнили контрнаступление ВСУ, в ходе которого должны быть освобождены новые территории, с одной из битв во время Второй мировой войны. Об этом заявил глава Военного комитета Альянса лейтенант-адмирал Роб Бауэр, передает Reuters 3 июля.

По его словам, наступательные действия на фронте даются крайне сложно украинским защитникам, но в этом нет ничего такого. Российские оккупанты построили препятствия на поле боя, которые не дают прорвать быстро линию обороны.

"Контрнаступление – это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкий шаг. Этого никогда не будет", – говорится в сообщении.

Отдельно Роб Бауэр похвалил тактику Вооруженных сил Украины и вспомнил битву за Нормандию во время Второй мировой войны, где союзникам понадобилось более двух месяцев на то, чтобы прорвать линию обороны немцев. Там также были и минные поля, и использование боевой авиации и другие всевозможные инженерные заграждения, но в результате планы противника провалились.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит небыстро", – продолжил лейтенант—адмирал.

В результате, операция 1944 года закончилась успехом и войскам противника пришлось покинуть занятые позиции, а территории освобождались одна за одной в короткие сроки. Нужно немного терпения и веры.

Сейчас ситуация может обернуться точно так же. Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед и пытаются найти слабые места российских оккупантов, чтобы нанести главный удар.

Напомним, 3 июля в НАТО подсчитали, сколько военных РФ использовала в Украине. По словам адмирала Роба Бауэра, Кремль пытается восполнить свои потери при помощи мобилизации, однако прежние силы будет вернуть практически невозможно.