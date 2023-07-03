В Москве застройщикам предложили отправлять сотрудников на войну в обмен на подряды, — росСМИ

По словам журналистов, каждая компания-застройщик Москвы должна предоставить несколько десятков контрактников-добровольцев Министерству обороны РФ.

Мэрия Москвы предлагает застройщикам отправлять на войну в Украину сотрудников-добровольцев в обмен на подряды. Об этом сообщает издание "Верстка" со ссылкой на собственный источник.

По словам журналистов, власти российской столицы сделали такое предложение двум крупным строительным компаниям РФ. Они должны предоставить несколько десятков добровольцев-контрактников. Их отправят на войну в Украину.

Источник рассказал, что из мэрии пришло некое поручение, чтобы его компания-застройщик предоставила не меньше 30 добровольцев. Более того, такие задачи получили большее количество строительных компаний столицы РФ.

"Раньше каждая деревня должна была выставить рекрутов. Теперь — каждая корпорация", — сказал источник.

"Да, есть такое. Предлагают контракт с министерством обороны. В обмен на контракты с Москвой", — сказал уже другой собеседник.

По его словам, компаниям предлагают в обмен на сотрудников подряды. Насколько ультимативными являются такие предложение – собеседники издания не уточнили.

"Ультиматумами вообще не принято говорить. Нет такого, что в обмен на это мы даем вам то. Но все понимают, кто в Москве давно работает", — сказал один из источников.

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