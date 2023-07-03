"Запасы были на бумаге": в РФ дефицит бензина из-за лжи российских НПЗ

Аналитики нефтяного рынка объяснили, что российские НПЗ намеренно создают дефицит нефти. И для этого есть два объяснения.

3 июля аналитики российского рынка топлива объяснили, почему в РФ испытывают дефицит бензина. Дефицит возник на фоне ограничения экспорта и санкций: одна из возможных причин — недостоверная отчетность нефтеперерабатывающих заводов. О ситуации с дефицитом топлива рассказали журналисты The Moscow Times.

Из-за дефицита бензина цены на российских заправках выросли на 70%, говорится в материале издания. В частности, российские оптовые трейдеры платят сейчас следующую цену:

бензин марки "Ругулятор-92" — по 58711 руб./т;

бензин марки "Премиум-95" — по 66000 руб./т.

Ситуация на рынке выглядит как "идеальный шторм", указывают авторы ("идеальный шторм" — одновременное влияние ряда негативных факторов). При этом упоминают: ко всем негативным факторам добавляются санкции мирового сообщества. Согласно этим санкциям, России ограничили возможность торговать сырой нефтью и продуктами нефтепереработки.

В целом "идеальный шторм", который привел к такому росту цены на бензин, может иметь две причины:

ложь российских НПЗ;

заговор российских НПЗ.

Первая причина следует из зимних заявлений нефтепереработчиков, которые уверяли, что они имеют достаточно большие запасы бензина на весенне-летний сезон. Тогда они утверждали, что речь идет о 2 млн тонн.

Между тем именно сейчас, когда НПЗ стали на "профилактику", они должны были бы выбрасывать на рынок запасы. Но этого нет и в результате цены растут.

В качестве одного из побочных доказательств приводят данные по биржевым торгам бензина. В частности, в июне 2023 года продали в пять раз меньше бензина, чем в 2022 году. Продажи бензина "Аи-92" упали на треть.

Вторая причина — сговор нефтетрейдеров, которые придерживают бензин — не продают, ожидая максимального роста экспортной цены. Максимальная цена нужна для того, чтобы была максимальная разница между внутренней ценой и экспортной. В этом случае российское правительство компенсирует НПЗ разницу. И чем больше разница, тем, соответственно, заработок больше.

В материале приводят пример сумм, которую от правительства РФ получили российские нефтяники в прошлом году — 2,2 трлн руб. В мае 2023 — 100 млрд руб. Поэтому, заключают аналитики, очевидно, что они надеются на "лучшее".

Что происходит с ценами на российскую нефть

Между тем отметим, нефтетрейдеры не напрасно ждут роста экспортной цены. В Reuters утверждают, что Саудовская Аравия и Россия продолжают сокращать добычу нефти, надеясь повысить цену.

Сговор РФ и Саудовской Аравии относительно цен на нефть

Отметим, согласно санкциям, наложенным на РФ из-за вторжения в Украину, установлено несколько ограничений на торговлю российской нефтью и нефтепродуктами:

во-первых, страны ЕС отказались покупать нефть и нефтепродукты из России (с определенными ограничениями);

во-вторых, установлен потолок на цену сырой нефти, которую можно перевозить в третьи страны.

О действенности санкций свидетельствуют торги на Московской бирже. В частности цена на нефть марки "Брент" начала падать в середине апреля 2023 года и снижается до сих пор.

Стоимость нефти Brеnt на Московской бирже

Известно, что РФ продолжает торговать нефтью и нефтепродуктами: основные направления — Индия и Китай. Также есть определенные нарушители в ЕС — новые санкционные пакеты будут пытаться перерезать пути обхода. Об объемах торговли российской нефтью свидетельствует инфографика портала blackseanews: в марте 2023 года РФ перевезла по Черному морю 5 млн тонн нефти.

Как экспортируется сырая российская нефть через Черное море

Напоминаем, страны-партнеры Украины планируют разработать специальные механизмы, которые перережут пути поставки в Россию товаров военного и двойного назначения. Сейчас отмечают, что страна-аресорка без проблем получает все необходимое для производства военного снаряжения.

Кроме того чиновники Польши заявили, что пора привлекать к санкционному списку и Республику Беларусь. По их мнению, разницы между РФ и Беларусью уже нет.