Безрадостное будущее: Путин победит Пригожина, но от мятежа не оправится, — дипломат США

По словам бывшего посла США в РФ Майкла Макфола, сейчас глава Кремля не может ликвидировать Пригожина. Таким образом он сделает из него "мученика". Этого нельзя допустить.

Президент РФ Владимир Путин не сможет оправиться после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Его власть подорвана, а репутация как непобедимого лидера сильно пострадала. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол в своем блоге на Substack.

По словам американского дипломата, несмотря на то, что Пригожин и его наемники решили не ввязываться в бой за Москву, путинскому режиму был нанесен существенный урон.

Макфол отметил, что сейчас глава Кремля не может ликвидировать Пригожина. Таким образом он сделает из него "мученика". Этого нельзя допустить. По крайней мере, пока в РФ остается множество вооруженных людей, лояльных Пригожину. Поэтому Путин будет ждать удобного момента.

"Пока что Путин будет удерживать власть. Некоторые даже предсказывают, что неудавшееся восстание станет для Путина скрытым благословением, позволив ему очистить свое правительство и вооруженные силы от предателей", — написал Макфол.

Он также отметил, что мятеж Пригожина даст возможность главе Кремля усилить репрессии против российского общества. Как чистки среди спецслужб и военных, так и ужесточение законов в РФ можно будет пронаблюдать в ближайшие месяцы или недели.

"В конце концов, я не удивлюсь, если Пригожин либо исчезнет из общественной жизни, либо его постигнет еще худшая участь", — заявил Макфол.

Американский дипломат заявил, что Путин победит Пригожина, однако в долгосрочной перспективе – будущее президента РФ очень незавидное.

"Его имидж непобедимого лидера сильно пострадал. Он не оправится", — отметил Макфол.

Напомним, что 3 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал Путина слабым из-за восстания "вагнеровцев". По его словам, глава Кремля недавно столкнулся с одной из самых серьезных угроз своей политической власти за последние два десятилетия.

Также журналисты писали, что Путин может приказать взорвать Запорожскую АЭС. Глава Кремля стремится к быстрым победам, поэтому рассчитывает на решения, которые помогут изменить ситуацию на фронте и повлияют на мнение массы россиян внутри Российской Федерации.