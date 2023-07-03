В 5 км от аэропорта "Шереметьево": в Москве вспыхнул мощный пожар (фото, видео)

Согласно объяснению российских властей, пожар — обычное возгорание в пригороде Москвы. Однако объект загорелся в особом месте, связанном с аэропортом "Шереметьево". Дым от открытого огня на этом объекте мешает пилотам, которые перевозят граждан РФ.

3 июня под Москвой неподалеку от города Химки вспыхнул пожар. По неизвестной причине загорелось в здании, расположенном посреди жилого квартала. Информация подтверждена росСМИ "РИА Новости" и рядом российских пабликов.

Согласно данным российского медиа, возгорание произошло на складе мебельной фабрики в Химках. Ориентировочное время начала инцидента — около 22 часов (по Киевскому времени). Площадь возгорания — около 400 кв. м, утверждают в МЧС РФ. Неназванные источники предостерегают, что пожар может охватить большую площадь. Под угрозой возгорания — 1,5 тыс. кв м.

РосСМИ — о пожаре в Химках

В российских пабликах Baza и Mash опубликовали кадры с места пожара в Химках под Москвой. На фотографиях заметны следующие детали:

объект, на котором произошел пожар — посреди жилого микрорайона;

Пожар в Химках под Москвой вечером 3 июля 2023 года Фото: Скриншот

на месте пожара — открытые языки пламени, которые охватили крышу здания;

Открытый огонь в Химках

над местом пожара клубится облако дыма, которое поднимается на несколько километров в небо.

Дымный столб в Химках

Российские граждане сняли место пожара сразу с нескольких ракурсов: можно в деталях рассмотреть, где и что горит. В Telegram-канале Mash уточнили место пожара — горит в районе Сходня в Химках. В канале Baza отметили, что дым — как раз на пути самолетов, которые приземляются или взлетают в Международном аэропорту "Шереметьево".

Если обозначить возможное место возгорания на карте, то действительно видно, что столб дыма — на пути самолетов, которые направляются или улетают из "Шереметьево". Расстояние до аэропорта — около 5 км.

Расстояние от места пожара в Химках до аэропорта "Шереметьево"

Местность, где произошел пожар — микрорайон Сходни в Химках — расположен на северо-западной окраине Москвы. Расстояние до резиденции президента РФ Владимира Путина — около 28 км, до границы с Украиной — около 460 км.

Месторасположение точки возгорания в Химках под Москвой, событие 3 июня 2023 года

Отметим, российские власти пока не сообщили о причинах пожара, который поднялся около 22 час. 3 июля в Химках.

Напоминаем, 16 июня в РФ произошло еще одно возгорание в складском помещении. Известно, что по неизвестной причине загорелось в Курской области России — горело на 2 тыс. кв. м.

11 июня произошел пожар на заводе в Ростове-на-Дону. Позже стало известно, где произошел инцидент — на заводе "Россельмаш". Также сообщили, что причина густого черного дыма, который поднялся над городом — покрышки, которые хранились на предприятии.