ЧВК "Вагнер" получила из бюджета 1,7 трлн рублей: росСМИ озвучили новые подробности

По данным человека, близкого к Минобороны РФ, российское государство содержало "вагнеровцев" в течение последних девяти лет, начиная с 2014 года.

Общие затраты Российской Федерации на частную военную компанию "Вагнер" с 2014 года могут превышать 1,7 трлн рублей. Об этом пишет российское издание "Ведомости" 4 июля, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны РФ.

В публикации упоминается о том, что ведущий на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, ссылаясь на свои источники, что в рамках контрактов, подписанных с государством, на основанную Евгением Пригожиным ЧВК "Вагнер" ушло более 858 миллиардов рублей.

По данным Дмитрия Киселева, холдинг Евгения Пригожина "Конкорд" также получил выручку по контрактам на сумму в 845 миллиарда рублей. Таким образом затраты на "вагнеровцев" могли превысить 1,7 триллиона рублей.

Сообщается, что данную информацию прокомментировал человек, близкий к Минобороны РФ. По его словам, эта сумма была выделена на деятельность "вагнеровцев" за все девять лет существования вооруженного формирования.

Напомним, что согласно заявлению Дмитрия Киселева, упомянутые цифры не являются прибылью ЧВК "Вагнер", однако по ним все же можно сделать "вывод о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".

Мы также писали о том, что по словам президента России Владимира Путина, основатель ЧВК "Вагнер" и собственник компании "Конкорд" Евгений Пригожин за год получил от российского государства 168 миллиардов рублей.

Как отмечает генеральный прокурор Украины Андрей Костин, комментарии президента России Владимира Путина относительно финансирования ЧВК "Вагнер" служат "прямым доказательством" того, что эти наемники составляли незаконную часть российской армии в войне против Украины.