Координаты передали ССО: в районе Бахмута артиллерия уничтожила три "Града" (видео)

Вся техника, которую российские захватчики особо не прятали, была уничтожена после проведения специальной разведки в тылу врага.

Вблизи Бахмута, где продолжаются тяжелые бои, украинская артиллерия уничтожила реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщили в Telegram Сил специальных операций.

Операторы одного из подразделений ССО во время специальной разведки зафиксировали местонахождение трех установок. Впоследствии соответствующую информацию передали собратьям из Сил обороны.

На видео можно увидеть, что российские захватчики особо не прячут свои артиллерийские системы. Вся техника и личный состав были уничтожены попаданиями нашей артиллерии.

Ситуация в Донецкой области и в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ за 4 июля сообщили подробности ситуации на Бахмутском направлении. Украинские защитники под плотным огнем артиллерии и авиации успешно смогли отбить 9 атак противника в районах Богдановки, Григорьевки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы на территории Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Васюковка, Предтечино, Часов Яр, Богдановка и Клищеевка Донецкой области.

Напомним, 3 июля украинские бойцы уничтожили спрятанные в лесополосе вражеские ЗРК "Тор" и ТЗМ 9Т244. В результате удара по технике противника боекомплект ЗРК сдетонировал, из-за чего в небо взлетела ракета, сделав в воздухе несколько виражей. Противника обнаружили бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью беспилотника "Лелека-100".

Также бойцы ССО применили "Фагот" и уничтожили пулеметный расчет, который захватчики расположили на обочине дороги. Защитники решили применить противотанковое оружие, чтобы ликвидировали угрозу в Донецкой области для дальнейших наступательных действий.