Мешал наступлению: бойцы ССО применили "Фагот" и уничтожили пулеметный расчет (видео)

Защитники решили применить противотанковое оружие, чтобы ликвидировали угрозу в Донецкой области для дальнейших наступательных действий.

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Бойцы Сил спецопераций эффектно уничтожили в Донецкой области российский пулеметный расчет. Соответствующий видеоролик обнародовал пресс-центр Командования ССО.

Благодаря дрону было четко обнаружено позицию оккупантов. Защитники решили применить противотанковое оружие, чтобы ликвидировали угрозу. Впоследствии выстрел из ПТРК "Фагот" был точным.

"На нас вышли ребята по радейке попросили помощи, мы и вальнули его", — оператор ССО "СПЕНСЕР".

Ситуация в Донецкой области и в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В утреннем отчете Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении российские войска снова решили организовать определенные наступательные операции. Захватчики осуществили безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Миньковки Донецкой области. В результате вражеских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них — Васюковка, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

На Марьинском направлении противник пытался осуществлять наступательные действия. Украинские войска отбили все атаки в районе города Марьинка. В то же время оккупанты нанесли авиационные удары в районах Котляровки, Курахово и Марьинки. Они обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов. Среди них Марьинка, Новомихайловка и Победа Донецкой области.

На Авдеевском направлении подразделения российских войск осуществили бесполезные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же враги решили нанести и авиационный удар. Осуществлены противником артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под огонь, в частности, попала та же Авдеевка, Бердичи и Первомайское Донецкой области.

Напомним, 2 июля артиллерия украинских десантников уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. Российские захватнические подразделения в результате этого удара остались без значительного количества снарядов и боеприпасов благодаря артиллеристам десантного подразделения.