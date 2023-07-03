Заважав наступу: бійці ССО застосували "Фагот" і знищили кулеметний розрахунок (відео)

Захисники вирішили застосувати протитанкову зброю, щоб ліквідували загрозу у Донецькій області для подальших наступальних дій.

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Бійці Сил спецоперацій ефектно знищили на Донеччині російський кулеметний розрахунок. Відповідний відеоролик оприлюднив пресцентр Командування ССО.

Завдяки дрону було чітко виявлено позицію окупантів. Захисники вирішили застосувати протитанкову зброю, щоб ліквідували загрозу. Згодом постріл із ПТРК "Фагот" був влучним.

"На нас вийшли хлопці по радейці попросили допомоги, ми і вальнули його", – оператор ССО "СПЕНСЕР".

Ситуація на Донеччині та в районі Бахмута від Генштабу ЗСУ

У ранковому звіті Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку російські війська знову вирішили організувати певні наступальні операції. Загарбники здійснили безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Міньківки Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них – Васюківка, Іванівське та Часів Яр на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку противник намагався здійснювати наступальні дії. Українські війська відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Водночас окупанти завдали авіаційних ударів в районах Котлярівки, Курахового та Мар’їнки. Вони обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка, Новомихайлівка та Побєда Донецької області.

На Авдіївському напрямку підрозділи російських військ здійснили марні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же вороги вирішили завдати й авіаційного удару. Здійснено противником артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка, Бердичі та Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, 2 липня артилерія українських десантників знищила склад боєприпасів в районі Бахмута. Російські загарбницькі підрозділи внаслідок цього удару залишились без значної кількості снарядів та боєприпасів завдяки артилеристам десантного підрозділу.