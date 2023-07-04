В НАТО заявили, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления

По словам главы Военного комитета Альянса Роба Бауэра, вопрос передачи истребителей Украине "не будет решен в краткосрочной перспективе". Вместе с тем офицер считает, что ВСУ имеют преимущество над ВС РФ.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что в планы Альянса не входит передача Киеву истребителей F-16 до завершения контрнаступления ВСУ. Об этом пишет издание LBC.

Бауэр отметил, что вопрос передачи истребителей Украине "не будет решен в краткосрочной перспективе".

По его словам, пилоты не смогут пройти обучение для работы на истребителях в такой короткий срок, а также не будет организовано материально-техническое обеспечение, которое может поддерживать эти самолеты.

Глава Военного комитета НАТО, что война в Украине остается "очень непредсказуемой"

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Украина может выиграть войну против России без истребителей, председатель Военного комитета НАТО добавил: "Я считаю, что Украина имеет преимущество, потому что она имеет западные системы оружия, имеет лучшую подготовку и, что очень важно, гораздо более высокий моральный дух и мотивацию".

Напомним, что председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр назвал действия украинского командования по контрнаступлению ВСУ на фронте такими, которые заслуживают уважения.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что обучение украинских пилотов, которое должно было начаться еще в прошлом месяце в одной из стран, не началось из-за ошибки в расчетах.