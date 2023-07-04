"У оккупантов какое-то фаер-шоу": на Запорожье прогремели мощные взрывы (фото)

Удары в Запорожской области пришлись в складские помещения, которые используют российские оккупанты. После попаданий там вспыхнул пожар.

На оккупированной территории Запорожья у российских оккупантов 3 и 4 июля утром раздавались взрывы. "Прилеты" зафиксировали в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"У оккупантов на Запорожье какое-то фаер-шоу. Второй день подряд оккупанты что-то празднуют. Сегодня громко в Акимовке и Васильевке. Вчера что-то взрывалось в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе", — рассказал Федоров.

Он добавил, что российские оккупанты снова завели "старую пластинку" о том, что ВСУ обстреливают гражданское население, несмотря на это они не гнушаются расставлять свои системы ПВО в жилых кварталах.

В местных СМИ публикуют фото "прилетов". Видно, что попали в какие-то производственные помещения в Акимовке. После попаданий там вспыхнул пожар.

Напомним, что 29 июня в оккупированном россиянами Мелитополе прогремели 6 взрывов. "Прилеты" были в вагонное депо и на базу оккупантов в авиагородке и вблизи Константиновки.

Также сообщалось, что 28 июня в оккупированном ВС РФ Мелитополе прогремели взрывы. Оккупационная администрация заявила об успешной работе ПВО.