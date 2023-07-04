"Град" и две САУ: артиллеристы применили HIMARS и сожгли технику россиян (видео)

Аэроразведчики оперативно зафиксировали технику оккупантов и передали информацию побратимам-артиллеристам.

Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS, которые используют украинские войска, уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" и боеприпасы к ней, а также САУ 2С5 "Гиацинт-С" и РСЗО "Град". Пресс-служба 43-й артиллерийской бригады ВСУ сообщила подробности в Facebook.

Аэроразведка оперативно зафиксировали технику оккупантов. Артиллерия захватчиков, которая надоедала защитникам, была успешно ликвидирована.

"Врагу не оставили ни одного шанса. Выстрел — поражение", — говорится в заметке.

Что такое M142 HIMARS

M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) — это американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс, проще говоря — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, которая является высокомобильной.

"Хаймарс" может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Производится на предприятиях США с 1990-х.

Украинские военные отмечают, что российские захватчики охотятся на HIMARS и, по слухам, в РФ за уничтоженный "Хаймарс" даже дают "Звезду героя". Именно эту боевую машину оккупанты боятся больше всего, поскольку она зарекомендовала себя наиболее эффективно.

Напомним, 4 июля вблизи Бахмута, где и в дальнейшем продолжаются тяжелые бои, украинская артиллерия уничтожила реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Операторы одного из подразделений ССО во время специальной разведки зафиксировали местонахождение трех установок. Со временем соответствующую информацию передали побратимам из Сил обороны.

Также 3 июля украинские защитники применили ПТРК "Фагот" и уничтожили пулеметный расчет, который захватчики решили расположить на обочине дороги. "Пулеметное гнездо" мешало продвижению украинских подразделений.