Главная роль в боях: артиллеристы ВСУ положительно оценили польские гаубицы AHS Krab

Украинские бойцы с целью повышение эффективности САУ создают своеобразные разведывательно-огневые комплексы, сообщил командир 61-ой ОМБр с позывным "Рим". В них входят расчет гаубицы, оператор беспилотника и наблюдатель.

Польские САУ Krab сыграли одну из главных ролей в боях против российских войск в Бахмуте и на Херсонском направлении. Как рассказал командир 61-ой отдельной механизированной Степной бригады с позывным "Рим" в интервью польскому изданию Defence 24, эти точные и эффективные машины серьезно помогли в удержании позиций и контратаках на противника.

Разговор состоялся во время подготовки операторов для беспилотной армии ВСУ на одном из полигонов на севере Польши.

"Крабы работают очень точно и очень эффективно. Мы стреляли из них по целям, зданиям с наемниками ЧВК "Вагнер" с большого расстояния. Одного-двух выстрелов было достаточно, чтобы точно поразить цель", — рассказал "Рим".

Украинский командир добавил, что эффективность польских САУ повышается за счет отслеживания позиций противника с воздуха с помощью БПЛА.

"Создаются разведывательно-огневые комплексы, в которые входят расчет гаубицы, оператор беспилотника и наблюдатель. Эти три компонента на фронте просто идеально работают", — отметил украинский боец.

Еще одним преимуществом является легкость транспортировки этой САУ — она легко грузится на трейлер, таким образом обеспечивается быстрое перемещение на другие позиции, что немаловажно в современных боевых условиях.

Что касается противника, то "Рим" подчеркнул, что ВС РФ не обладает аналогами таких систем.

"У противника, конечно, нет таких систем. У них в основном советское оборудование, они отсталые в этом отношении. Их "Гвоздика" и наш "Краб" — это как грузовик и мерседес. "Краб" — классный, с ним приятно работать. Уверяю вас, что наши артиллеристы довольны им", — подытожил украинский боец.

Ранее мы писали о боевом применении польских самоходок Krab на Бахмутском направлении. В частности были опубликованы кадры, где украинские защитники успешно поражали огневые позиции вражеских минометчиков.