Сырский показал, как ВСУ при помощи САУ "Краб" разбили миномет РФ под Бахмутом (видео)

По словам командующего Сухопутными войсками, Силы обороны вновь испортили планы россиян на Донбассе и продолжают выполнять качественную работу.

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Бойцы Сил обороны продолжают бороться за украинские земли с российской агрессией и ежедневно получают новые успехи на сложнейших направлениях. В этот раз удачной отработкой задачи ВСУ поделился командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в своем Telegram-канале 17 мая.

По его словам, украинские военные продолжают оборону Бахмута в Донецкой области, где многие месяцы продолжаются ожесточенные бои. Во время очередного боевого дня, бойцам Силы обороны удалось уничтожить минометный расчет российских оккупантов на этом направлении.

"Бахмутское направление. 26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожает минометную позицию врага из САУ "Краб. Качественная работа наших героев", — говорится в сообщении под постом.

Ситуация в Бахмуте: что говорит Александр Сырский

Во вторник, 16 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский очередной раз посетил Бахмутское направление и провел встречу с командирами и воинами на переднем крае. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

При помощи принципа активной обороны, как говорит Александр Сырский, украинским военным удалось перейти в контрнаступательные действия на некоторых участках и тем самым испортить планы противника.

"Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Просчитали все возможные сценарии развития событий", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 мая сообщалось, что российская САУ после попаданий ВСУ отправила на тот свет "коллегу", которую ВС РФ спрятали за 70 м. При помощи одного выстрела артиллеристы уничтожили сразу две цели.

14 мая украинские военные уничтожили FPV-дроном склад боеприпасов ВС РФ. Стоимость такого БПЛА всего 200 долларов, однако ущерб для оккупантов значительно больше.