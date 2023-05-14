Точное попадание: украинские военные уничтожили FPV-дроном склад боеприпасов ВС РФ (видео)

Беспилотник стоимостью около 200 долларов смог выявить вражеский склад. Судя по дыму после взрыва, помещение получило серьезные повреждения.

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Украинские военные уничтожили склад боеприпасов российской армии точным попаданием ударного беспилотника. Видео показал в Telegram 14 мая нардеп, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины Юрий Мысягин.

"Операторы украинского FPV дрона – камикадзе обнаружили и уничтожили небольшой российский склад боеприпасов", — подписал он ролик.

На кадрах видно, как беспилотник планирует к помещению склада и взрывается.

Запись кадрова сделана на камеру БПЛА и обрывается в момент попадания. Судя по дыму после взрыва, склад получил довольно мощные повреждения.

Мысягин не уточнил, какое подразделение ВСУ провело успешную атаку и уровень потерь ВС РФ в живой силе и средствах.

Cтоимость FPV дрона составляет от 200 до 1000 долларов в зависимости от комплектации и характеристик. БПЛА устойчивы к средствам российских РЭБ и уничтожают технику россиян во время ее передвижения.

Напомним, что в апреле артиллеристы ВСУ на Бахмутском направлении уничтожили склад ВС РФ с боеприпасами благодаря точным данным аэроразведки.

Украинский дрон в мае спас жизнь российского оккупанта Руслана Анютина. Солдат служил в регулярных войсках связи, а руководили ими на местах представители ЧВК "Вагнер".

Компания Airlogix разработала разведдрон "Гор", способный преодолеть расстояние в 40 км и определить места дислокации вражеской артиллерии.