В Украине сотнями производят ударные дроны по $200, но этого все равно мало — Forbes

Украинские производители закрывают максимум 20% потребностей военных в БПЛА. Собирать дроны сильно мешают россияне, которые тоже обеспечивают свою армию летательными аппаратами.

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В Украине сотнями собирают смертоносные и дешевые дроны-камикадзе, но их не хватает для того, чтобы сломить российские. Издание Forbes выяснило, что мешает украинцам наладить полномасштабное серийное производство.

FPV-дроны в Украине: преимущества и недостатки

Дроны с управлением от первого лица (FPV), оснащенные взрывчаткой или гранатами, стали весьма популярным оружием на фронте, поскольку дешевые в производстве и эффективные в применении: тихие, малозаметные, устойчивые к средствам РЭБ и могут поражать технику даже на ходу. Их стоимость составляет от $200 до $1000 в зависимости от комплектации и характеристик, но при этом такими дронами довольно сложно управлять из-за отсутствия GPS-навигации и автопилота, поэтому операторов необходимо дольше обучать.

Пусть дроны и дешевые, но их надо много, что приводит к значительным расходам. К примеру, платформа United24 собрала 58,5 млн гривен благодаря продаже сувенирных пачек соли с завода "Артемсоль" — денег хватило на 2200 дронов-камикадзе, которые передали спецподразделению ГУР МО "Крила".

По словам руководителя волонтерской организации "Дронарня" и компании DroneSpace Максима Шеремета, сейчас такие FPV-дроны "делают в каждом киевском подвале". Несмотря на это, по подсчетам члена правления ОО "Аэроразведка" Александра Квятковского, производители обеспечивают лишь 20% от общей потребности вооруженных сил Украины. В стране примерно сотня предприятий, которые делают боевые дроны, но лишь около десятка из них запустили массовое производство.

Кто делает FPV-дроны в Украине

Один из крупных производителей FPV-дронов в Украине — организация "Хвиляʼ91", которая запустила завод в Одессе. Он выпускает за месяц по 200 беспилотников "Колибри" стоимостью около $200, а затем бесплатно передает ВСУ. В апреле инженеры планируют увеличить объем производства в пять раз.

Еще один крупный игрок — DroneSpace. Обычно FPV-дроны выполняют функцию "камикадзе", взрываясь при столкновении с целью, а потому быстро расходуются на фронте. Команда Максима Шеремета сделала многоразовый дрон-бомбардировщик "Бандерик-К" за $750, который сбрасывает боеприпасы и возвращается к операторам, чтобы затем снова отправиться на боевое задание после перезарядки. По словам разработчика, такой подход вынужденный, поскольку производителю стало сложно делать сотни "камикадзе" из-за дефицита комплектующих.

В феврале Кабмин отменил пошлины и налоги на импорт дронов из-за границы, но их все еще нужно платить при транспортировке деталей. Еще одна проблема — долгая доставка и конкуренция с россиянами, которые тоже делают FPV-дроны для своих военных.

Как уверяет Максим Шеремет, базовые комплектующие, такие как платы, регуляторы оборотов двигателя, радиопередатчики, полетные контроллеры, можно делать и в Украине. Сейчас "Дронарня" ищет инвестиций в размере $1,5 млн на открытие своего завода, который поможет сократить дефицит.

Недавно Forbes подсчитали, что дроны стали самым дешевым средством уничтожения российской техники и живой силы. Поражение одного вражеского военного обходится ВСУ в среднем в $660.

Писали также, смогут ли ВСУ получить 100 000 FPV-дронов для атаки россиян. В рамках проекта "Армия дронов" Минобороны, Минцифры, Генштаб ВСУ, инициатива UNITED24 законтрактовали поставки БПЛА на общую сумму 4 млрд грн.