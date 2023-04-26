В Україні сотнями виробляють ударні дрони по $200, але цього все одно замало — Forbes

Українські виробники закривають максимум 20% потреб військових у БПЛА. Збирати дрони сильно заважають росіяни, які також забезпечують свою армію літальними апаратами.

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В Україні сотнями збирають смертоносні та дешеві дрони-камікадзе, але їх не вистачає для того, щоб зламати російські. Видання Forbes з'ясувало, що заважає українцям налагодити повномасштабне серійне виробництво.

FPV-дрони в Україні: переваги та недоліки

Дрони з керуванням від першої особи (FPV), оснащені вибухівкою або гранатами, стали дуже популярною зброєю на фронті, оскільки дешеві у виробництві та ефективні у застосуванні: тихі, малопомітні, стійкі до засобів РЕБ та можуть вражати техніку навіть на ходу. Їхня вартість становить від $200 до $1000 залежно від комплектації та характеристик, проте такими дронами досить складно керувати через відсутність GPS-навігації та автопілота, тому операторів необхідно довше навчати.

Нехай дрони дешеві, але їх треба багато, що призводить до значних витрат. Наприклад, платформа United24 зібрала 58,5 млн гривень завдяки продажу сувенірних пачок солі із заводу "Артемсоль" — грошей вистачило на 2200 дронів-камікадзе, які передали спецпідрозділу ГУР МО "Крила".

За словами керівника волонтерської організації "Дронарня" та компанії DroneSpace Максима Шеремета, зараз такі FPV-дрони "роблять у кожному київському підвалі". Попри це, за підрахунками члена правління ГО "Аеророзвідка" Олександра Квятковського, виробники забезпечують лише 20% загальної потреби збройних сил України. У країні приблизно сотня підприємств, які роблять бойові дрони, але лише близько десятка із них запустили масове виробництво.

Хто робить FPV-дрони в Україні.

Один із великих виробників FPV-дронів в Україні — організація "Хвиля'91", яка запустила завод в Одесі. Він випускає за місяць по 200 безпілотників "Колібрі" вартістю близько $200, а потім безкоштовно передає ЗСУ. У квітні інженери планують збільшити обсяги виробництва у п'ять разів.

Ще один великий гравець – DroneSpace. Зазвичай FPV-Дрон виконують функцію "камікадзе", вибухаючи при зіткненні з метою, а тому швидко витрачаються на фронті. Команда Максима Шеремета зробила багаторазовий дрон-бомбардувальник "Бандерик-К" за $750, який скидає боєприпаси та повертається до операторів, щоб потім знову вирушити на бойове завдання після перезаряджання. За словами розробника, такий підхід вимушений, оскільки виробнику стало складно робити сотні "камікадзе" через дефіцит компонентів.

У лютому Кабмін скасував мита та податки на імпорт дронів з-за кордону, але їх все ще потрібно платити під час транспортування деталей. Ще одна проблема — довга доставка та конкуренція з росіянами, які теж роблять FPV-дрони для своїх військових.

Як запевняє Максим Шеремет, базові компоненти, такі як плати, регулятори обертів двигуна, радіопередавачі, польотні контролери можна робити і в Україні. Наразі "Дронарня" шукає інвестицій у розмірі $1,5 млн на відкриття свого заводу, який допоможе скоротити дефіцит.

Нещодавно Forbes підрахували, що дрони стали найдешевшим засобом знищення російської техніки та живої сили. Поразка одного ворожого військового обходиться ЗСУ в середньому $660.

Писали також, чи зможуть ЗСУ отримати 100 000 FPV-дронів для атаки росіян. У межах проєкту "Армія дронів" Міноборони, Мінцифри, Генштаб ЗСУ, ініціатива UNITED24 законтрактували постачання БПЛА на загальну суму 4 млрд грн.