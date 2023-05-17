Сирський показав, як ЗСУ за допомогою САУ "Краб" розбили міномет РФ під Бахмутом (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, Сили оборони знову зіпсували плани росіян на Донбасі і продовжують виконувати якісну роботу.

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Бійці Сил оборони продовжують боротися за українські землі з російською агресією і щодня здобувають нові успіхи на найскладніших напрямках. Цього разу вдалим відпрацюванням завдання ЗСУ поділився командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі 17 травня.

За його словами, українські військові продовжують оборону Бахмута на Донеччині, де багато місяців тривають запеклі бої. Під час чергового бойового дня бійцям Сили оборони вдалося знищити мінометний розрахунок російських окупантів на цьому напрямі.

"26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує мінометну позицію ворога із САУ "Краб". Якісна робота наших героїв", — йдеться у повідомленні під постом.

Ситуація у Бахмуті: що говорить Олександр Сирський

У вівторок, 16 травня, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський вкотре відвідав Бахмутський напрямок і провів зустріч з командирами та воїнами на передньому краї. Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.

За допомогою принципу активної оборони, як каже Олександр Сирський, українським військовим вдалося перейти у контрнаступальні дії на деяких дільницях і цим зіпсувати плани противника.

"Разом із командирами частин та підрозділів обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня повідомлялося, що російська САУ після влучень ЗСУ відправила на той світ "колегу", яку ЗС РФ заховали за 70 м. За допомогою одного пострілу артилеристи знищили одразу дві цілі.

14 травня українські військові знищили FPV-дроном склад боєприпасів ЗС РФ. Вартість такого БПЛА лише 200 доларів, проте збитки для окупантів значно більші.