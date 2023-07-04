С Днем Независимости, Америка! ВСУ показали первое фото подвешенных "умных" авиабомб JDAM

Бомбы и ракеты, которые были подписаны 4-м июля 2023 года и предоставлены американскими партнерами, уже продемонстрировали свою эффективность и достигли своих целей.

Украинские Воздушные Силы поздравили американский народ с Днем Независимости, важнейшей датой в истории Соединенных Штатов Америки. В Facebook 4 июля опубликовали первое фото подвешенных "умных" авиабомб JDAM.

В ведомстве отметили, что украинский народ платит очень высокую цену за свою независимость в борьбе с кровавым тоталитарным российским режимом, который уничтожает все вокруг. Российские захватчики не прекращают попыток оккупировать больше украинской земли, поэтому ежедневно украинцы борются за шанс на жизнь.

"Именно в эти часы идут ожесточенные бои по всей линии фронта. И в небе, и на земле!" — говорится в заметке.

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук обратился к американцам и выразил слова благодарности. Он отметил, что воины Украины смело и упорно уничтожают врагов, которые пришли на нашу землю. Бойцы успешно используют американское оружие и различное вооружение, чтобы защитить украинский народ от регулярного воздушного террора России, наши пилоты наносят удары с воздуха ежедневно.

"Я благодарю народ и Правительство Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины в это трудное и судьбоносное для всего мира время", — отметил генерал-лейтенант.

Подписанные 4-м июля 2023 года бомбы и ракеты, предоставленные американскими партнерами, уже достигли своих целей. Командующий обратил внимание на то, что против грозного и мощного врага нужно действовать решительно, поэтому и напомнил, насколько важны для украинской армии самолеты F-16.

Напомним, украинская авиация уничтожила командный пункт российских войск в Донецкой области управляемой бомбой JDAM. Отмечалось, что Соединенные Штаты еще не передали Украине управляемые снаряды GLSDB, поэтому единственный вариант, чем атаковали врага является управляемая авиабомба JDAM-ER.