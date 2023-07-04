Идет "гибридная война": Путин пожаловался, что Украину "8 лет накачивали оружием" (видео)

По словам Владимира Путина, санкции, которые Запад наложил на РФ, являются "нелегитимными". Он считает, что именно Украина развязала войну.

Российский президент Владимир Путин сделал публичные заявления, в которых он обвинил Украину в развязывании кровопролитной войны и выразил новые обвинения в ее адрес. Он заявил, что Украина предположенно в течение восьми лет активно наращивала свое вооружение и в настоящее время ведет "гибридную войну" против России. Такие "упреки" звучали от него на саммите Шанхайской организации сотрудничества, к которому он присоединился в онлайн формате.

Кремлевский лидер выразил свое мнение о санкциях, наложенных Западом на Россию, считая их "нелегитимными". Он отрицает законность и обоснованность данных санкций и возможно рассматривает их как незаконное вмешательство во внутренние дела России.

Примечательно, что в этот раз на смену "восемь лет бомбили Донбасс" в риторике Путина прозвучало "восемь лет накачивали оружием". По его словам, из Украины в это время "формировали анти-Россию".

Напомним, что 3 июля стало известно, что президент России Владимир Путин стоит перед выбором — поддержать репутацию Минобороны, скрывая провалы на военном фронте или сохранить поддержку российских "военкоров".

Кроме того, президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее финансировать дорогостоящую войну против Украины. Его спасательный круг основан на "безжалостной каннибализации" производственной экономики.