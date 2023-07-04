Опасность для всего мира: топ-чиновник НАТО высказался о ситуации на ЗАЭС

По словам главы Военного комитета НАТО, взрыв на ЗАЭС станет экологической и медицинской катастрофой, которая выйдет за рамки НАТО и затронет весь мир.

Роб Бауэр, Глава Военного комитета НАТО, высказал свою озабоченность относительно возможной атаки России на Запорожскую АЭС и подчеркнул, что такие действия будут иметь глобальные последствия. Об этом он сказал в интервью радиостанции LBC.

По его словам, атака России на Запорожскую АЭС вызовет международную реакцию, поскольку такое событие окажет значительное влияние на Европу.

"Если это произойдет, то это будет гораздо большая проблема, чем просто военная проблема или что-то только для НАТО", – добавил Бауэр.

Он уточнил, что поскольку это будет экологическая и медицинская катастрофа, то она выйдет за рамки НАТО и вопросов безопасности.

Глава Военного комитета НАТО, Роб Бауэр, также отметил, что он не может представить себе, чтобы страны, поддерживающие Россию, одобрили такие действия со стороны ее правительства.

"И поэтому можно было бы думать, можно было бы надеяться, что россияне этого не сделают, потому что я думаю, что это лишит их значительной части поддержки, которую они имеют в мире, если они на это пойдут", – убежден Бауэр.

Напомним, что 29 июня, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях прошли масштабные учения в связи с угрозой катастрофы на Запорожской АЭС. В учениях было задействовано примерно 8000 человек, а также 350 единиц спецтранспорта и 400 автобусов для эвакуации.

Еще мы сообщали, что 30 июня представители "Энергоатома" обнародовали наиболее возможный ход событий после российского теракта на Запорожской АЭС. По их данным, теракт затронет четыре области Украины.