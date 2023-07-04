Советская защита на немецком танке: в ВСУ появились Leopard 2A4 с броней "Контакт-1" (видео)

Немецкие эксперты отметили, что установка динамической защиты на Leopard 2A4 позволит нивелировать слабое место машины, который уязвим к российским кумулятивным снарядам танков Т-72 и Т-90.

Украина получила от своих союзников основные боевые танки Leopard 2A4, оснащенные реактивной броней (ERA) "Контакт-1" установленной вокруг башни и бортов корпуса. Как сообщили 3 июля обозреватели Army Recognition, комментируя кадры из соцсетей, эта новая броня значительно уменьшает одно из известных слабых мест Leopard 2A4 — его бронирование.

Обозреватели пишут, что они пообщались с немецкими военными на тему слабых мест танка Leopard 2A4 по сравнению с версией 2A6. По их словам, более ранняя версия танка не имеет достаточно эффективной брони для отражения атак российских танков типа Т-72 и новых Т-90 "Прорыв".

"Благодаря добавлению этой защиты, мы значительно уменьшаем одну из этих слабостей. Действительно, оснащенный новой броней ERA, модернизированный Leopard 2A4 теперь способен противостоять кумулятивными снарядам последнего поколения (HEAT), которыми стреляют российские танки", — сообщили немецкие эксперты.

Защита "Контакт-1"

ERA "Контакт-1" была разработана в 1980-х годах в СССР для усиления защиты бронированных машин от противотанковых снарядов и ракет.

Она состоит из ряда прямоугольных металлических пластин, прикрепленных к внешней стороне машины. Каждая пластина содержит слой взрывчатого вещества, помещенного между двумя металлическими пластинами. Когда боеголовка с кумулятивным зарядом поражает ERA, слой взрывчатки детонирует, что вызывает ударную волну, которая быстро продвигает металлические пластины вперед. Это противодействие разрушает струю кумулятивного заряда, снижая его эффективность при пробитии основной брони машины.

Ключевой принцип ERA заключается в том, что он нейтрализует входящую угрозу до того, как она сможет пробить основную броню машины.

Эксперты пришли к выводу, что установка защиты "Контакт-1" на Leopard 2A4 повысит живучесть танка на поле боя за счет разрушения и снижения эффективности входящих угроз.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный прокомментировал потери Leopard 2 и другой западной техники в ходе наступательных действий ВСУ. По его словам, танки и бронетехника приехали в Украину не для парада, а для выполнения боевых задач на войне, поэтому они являются мишенью для противника.