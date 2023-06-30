"Передали не для парадов": Залужный прокомментировал потери Leopard 2 на поле боя

Главнокомандующий ВСУ говорит, что немецкие танки прибыли в Украину не для фотографий, а для войны, где они являются приоритетной целью для ударов.

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В начале 2023 года Запад согласился передать Украине современные танки и БМП. В результате ВСУ получили Leopard 2 различных модификаций и другую технику. С начала наступления было потеряно несколько западных машин. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью для The Washington Post прокомментировал потери Leopard 2.

Российские войска за месяцы оккупации обустроили мощные укрепления на юге Украины. Оккупантам удалось пробить сухопутный коридор между аннексированным Крымом и материковой Россией. Разрыв этого коридора нанесет значительный удар по способности РФ пополнять свои силы.

Leopard 2 и БМП M2 Bradley уже дебютировали на поле боя с началом контрнаступления. Во время боевых действий ВСУ потеряли несколько танков и боевых машин пехоты.

"Мы имеем Leopard не для того, чтобы он ездил на парадах, чтобы с ним фотографировались политики или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А Leopard на поле боя — это не Leopard, а мишень", — заявил Залужный.

Вместе с тем аналитики считают, что Украина не развернула основные силы для контрнаступления. Сейчас события на фронте больше указывают на то, что украинские военные "прощупывают" слабые места в российской обороне.

Напомним, 23 июня СМИ писали, что потери инженерных Leopard 2R не повлияет на наступление, потому что ВСУ имеют десятки специализированных машин для атак.

13 июня военный аналитик заявил, что украинские военные, несмотря на потери техники, выполнили все доктрины НАТО.