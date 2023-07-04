"Ответил за свои слова": Лепс выплатил миллион рублей за якобы уничтоженный Leopard (видео)

Артисты Григорий Лепс и Николай Басков обещали вознаграждение бойцам, которым удастся вывести из строя танки ВСУ. Оккупант "Веном" якобы уничтожил Leopard в Луганской области, за что получил миллион от певца.

Российский певец Григорий Лепс выплатил миллион рублей оккупанту, который якобы подбил танк ВСУ немецкого производства Leopard. Об этом известно из публикации артиста в его соцсетях от 3 июля.

Вражеский армеец не показал лица и не озвучил свое настоящее имя, только позывной — "Веном".

"Я — военнослужащий специального подразделения Министерства обороны, позывной "Веном". Сейчас получил один миллион рублей от народного артиста России Григория Лепса за уничтоженный танк Leopard", — сказал он на камеру.

Боец быстро показал пачку купюр и поблагодарил всех инициаторов акции. Также российский захватчик пообещал, что якобы победа будет за страной-агрессором.

Позже на кадрах появился представитель оккупационной власти Луганской области и "подтвердил" слова оккупанта.

"Я ответил за свои слова", — подписал видео Лепс.

Напомним, 14 июня в росСМИ проинформировали, что певцы Григорий Лепс и Николай Басков поддержали инициативу выплат российским военным за уничтожение танков ВСУ. За каждый подбитый Leopard или Abrams оккупантам готовы выплачивать миллион рублей.

16 июня на новость отреагировала украинская артистка Оля Полякова. Она пообещала тысячу долларов за пинок Григорию Лепсу или Николаю Баскову. Также деньги сможет получить тот, кому удастся плюнуть во вражеских певцов и заснять это.