"Это оружие может переломить ход войны", — аналитик сказал, сколько самолетов F-16 нужны ВСУ

По мнению эксперта, чтобы активно противостоять РФ, Украине нужна эскадрилья западных истребителей. С их помощью ВСУ смогут истощать ВС РФ даже в оккупированном Крыму.

Авиация — это то оружие, которое меняет ход военных противостояний, поэтому если у ВСУ появятся истребители F-16, это может переломить ход войны. Об этом в Military Media Center сказал военный аналитик, полковник Петр Черник.

По его словам, сейчас ВС РФ применяют в Украине управляемые авиационные бомбы, которые сбрасываются с самолетов Су-34 на расстоянии 70 км, а ВСУ не могут на это ничем ответить, потому что не имеют соответствующего оружия.

Как говорит аналитик, сбивать самолеты на таком расстоянии возможно только с помощью полноценных ракет "воздух-воздух" с дальним радиусом действия, которые могут быть интегрированы в F-16.

"То есть действительно это оружие может переломить ход этой войны. Авиация очень нужна, и я уверен, что она будет. Вопрос лишь, когда и в каком количестве", — сказал аналитик.

Он добавил, что с помощью дальнобойных авиаракет Воздушные силы смогут истощать российские резервы, которые расположены в оккупированном Крыму.

"Для реализации своих целей Украина нуждается как минимум в трех эскадрильях F-16, то есть 36 самолетов", — отметил Петр Черник.

Напомним, что в НАТО 3 июля заявили, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Среди причин то, что украинские пилоты не прошли обучение для работы на истребителях, а также то, что не организовано материально-техническое обеспечение, которое может поддерживать эти самолеты.

Ранее сообщалось, что в украинском МИД заявили, что учения украинских пилотов, которые должны были начаться еще в прошлом месяце, не начались из-за ошибки в расчетах.