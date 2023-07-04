Ювелирная работа: бойцы Сил обороны точно поразили вражески танк (видео)

В результате точного удара вражескому танку, вероятно, оторвало башню. При виде этого украинские бойцы не стали сдерживать свои эмоции.

Бойцы второго механизированного батальона 21-ой ОМБр нанесли точный удар по танку российских оккупантов. В результате огневого поражения танк, вероятно, лишился башни. Видео боевой работы украинских защитников опубликовано на Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Работает 2 механизированный батальон 21 ОМБр. Уничтожение российского танка прямым попаданием в башню. Ювелирная работа. Спасибо воинам", — написал военачальник в комментариях.

Предположительно, удар был нанесен с помощью дрона-камикадзе. За работой оператора внимательно наблюдала команда наших бойцов, и после того, как вражеский танк был успешно уничтожен, украинские защитники не сдерживали своих эмоций.

"Прямо в башню… Красавчик, умничка, лапочка…", — слышен голос за кадром, вероятно в адрес оператора, поразившего танк противника.

Напомним, бойцы ВСУ на Бахмутском направлении продолжают штурмовать позиции российских захватчиков. Как сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, противник бросает в бой мобилизованных и бойцов из "Шторма Z".

Украинские защитники в интервью журналистам Defence 24 признались, что польские САУ Krab сыграли одну из главных ролей в боях против российских войск в Бахмуте и на Херсонском направлении. По словам артиллеристов, на большом расстоянии достаточно одного-двух выстрелов, чтобы точно поразить цель.