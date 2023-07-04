В районе Бахмута продолжается успешный штурм ВСУ, — спикер 3 ОШБр (видео)

Большое количество минных полей на значительной территории в районе Бахмута затрудняет продвижение. Российские войска интенсивно применят артиллерию.

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На Бахмутском направлении российские захватчики бросают для обороны позиций мобилизованных и "Шторм Z". Об этом 4 июля сообщил Александр Бородин в эфире телемарафона.

Он отметил, что штурмовые действия происходят достаточно успешно, но враг пытается цепляться за позиции. Мобилизованных и "Шторм Z". Также оккупанты массово применяют артерию.

"Сейчас достаточно горячо", — подчеркнул он.

Мобилизованные россияне фактически используют как живой щит. На территории очень большое количество мин, поэтому этот фактор затрудняет продвижение.

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Ситуация в районе Бахмута от Генштаба ВСУ

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ за 4 июля сообщили подробности ситуации на Бахмутском направлении. Украинские защитники под плотным огнем артиллерии и авиации успешно смогли отбить 9 атак противника в районах Богдановки, Григорьевки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы на территории Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Васюковка, Предтечино, Часов Яр, Богдановка и Клищеевка Донецкой области.

Напомним, 4 июля в Восточной группировке войск объяснили, что поражение российских войск в битве за Бахмут может серьезно подорвать их моральное состояние и вызвать дестабилизацию в оккупационных силах. Противник активно удерживает контроль над Бахмутом и готов привлечь значительные силы для защиты этого районного центра. Это связано с желанием военно-политического руководства сохранить свою репутацию. Присутствие российских десантных подразделений в Бахмуте является ясным сигналом того, что они намерены удерживать эту позицию до последнего момента.