"Держатся чрезвычайной ценой": Череватый объяснил, какой план у армии РФ по Бахмуту

По словам заместителя командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям, проигрыш российских войск в битве за Бахмут может серьезно подорвать их моральное состояние и вызвать дестабилизацию в оккупационных силах.

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Противник активно удерживает контроль над Бахмутом и готов привлечь значительные силы для защиты этого районного центра. Это связано с желанием военно-политического руководства сохранить свою репутацию. Об этом сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый в интервью "24 Каналу".

Присутствие российских десантных подразделений в Бахмуте является ясным сигналом того, что они намерены удерживать эту позицию до последнего момента.

"Потеря Бахмута для них будет очень большим поражением: морально-психологическим, информационным, пропагандистским. В течение десяти месяцев вести битву за районный центр, положить 100 тысяч убитыми и ранеными и уйти – для них это была бы большая потеря", – объяснил Сергей Череватый.

Одновременно с концентрацией своих войск в Бахмуте, противник предоставляет Силам обороны возможность наносить значительные потери оккупационным силам, почти до 100 человек в день.

"Мы вышли на такой уровень потерь российской армии, какой был в Бахмуте у вагнеровцев", – добавил спикер.

Вооруженным Силам Украины необходимо учитывать единственное обстоятельство во время освобождения своих территорий – количественное превосходство противника.

"Пока должны признать, что у них, в количественном измерении, есть и люди, и техника. То, что они не обучены должным образом, не экипированы должным образом, не мотивированы, – позволяет нам сдерживать их наступательный потенциал и препятствовать им двигаться в глубину нашей территории", – сказал Череватый.

По информации пресс-службы Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили 9 атак противника в районах Григорьевки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы, Донецкой области.

Напомним, замминистра обороны Анна Маляр 3 июля сообщила, что на Бахмутском направлении обстановка обострилась. Бойцы ВСУ сражаются с российскими оккупантами за перехват инициативы, но ситуация может меняться стремительно.