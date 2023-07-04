У Мариуполя нашли мертвой 12-летнюю девочку: ее могли убить российские военные, — росСМИ (фото)

По словам российских журналистов, есть две версии смерти девочки. Обе связаны с военными ВС РФ.

Недалеко от Мариуполя нашли мертвой 12-летнюю девочку Ирину Губареву из Мангуша. Об этом пишет Telegram-канал издания Astra.

В публикации говорится, что девочка пропала еще 30 июня. Местные жители начали распространять объявления с ориентировкой, в которой говорилось о том, что девочку могли похитить военные ВС РФ. Кроме того, было показано фото военного грузовика, на котором могли увезти ребенка.

Объявление Фото: Astra

И вот, как сообщается, 4 июля стало известно, что тело девочки нашли в Мариуполе. Telegram-канал "Мариуполь сейчас" пообщался с одним из местных коллаборантов, который заявил, что Ирину могли изнасиловать российские военные, а затем выбросить тело.

"Эта девочка шла по улице и возле моста в 3 часа дня пропала. Телефон включен, локацию пробили… Ну, видать, там: "Девушка, можно вас на минутку?". Закинули в машину и уехали, и все", — сказал коллаборант.

Кроме того, как отметили администраторы канала, 4 июля также один из пророссийских блогеров заявил, что тело девочки нашли предположительно, возле села Республика, где дислоцируются российские военные.

"По его версии, девочку якобы сбил военный, и, испугавшись, спрятал тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли. Он призвал "не приукрашивать" историю", — говорится в публикации.

Сообщается, что журналисты смогли дозвониться до матери Ирины, однако та категорически отказалась отвечать на вопросы. Она лишь подтвердила, что ее дочь мертва.

Ирина Губарева Фото: Astra

Напомним, что в мэрии Мариуполя заявили, что в городе кто-то убивает солдат ВС РФ. По информации горсовета, факты смертей оккупантов тщательно скрывает военное командование ВС РФ. Россияне знают, что мариупольцы их не любят.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.