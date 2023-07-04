Катера забрали у браконьеров: в Кремле решили отправлять на войну конфискат (видео)

По словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, российские войска нуждаются в быстроходных катерах, автомобилях, гусеничной и иной технике, хотя и "существенно нарастили темпы поставок". За полгода ВС РФ привлекли в свои ряды свыше 185 тыс. новобранцев.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, на котором распорядился об использовании в войне в Украине техники, конфискованной у браконьеров, контрабандистов и прочих нарушителей. Об этом он рассказал в своем блоге в Telegram.

По данным Минобороны РФ с 1 января по 4 июля в ВС РФ завербовали более 185 тыс. человек. Из них находящихся в запасе — около 109 тыс. человек и другие категории призванных по контракту.

Дмитрий Медведев: "За последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали 10 тысяч человек"

РФ не останавливает работу по вербовке военнослужащих, в июне темпы отбора по контракту увеличились до 1400 человек в день.

По словам Медведева, попытка вооруженного мятежа Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" не повлияла на отношение граждан к контрактной службе на украинской территории, где проходят боестолкновения.

"Наши контрактники демонстрируют высокий, можно даже сказать, очень высокий уровень поддержки государства", — отметил бывший президент РФ.

Он уточнил, что только за последнюю неделю контракт с ВС РФ подписали 10 тысяч человек.

Конфискат для войны

Медведев сослался на сообщения в российских СМИ и пабликах пропагандистов о том, что в РФ находится много так называемого конфиската.

"У браконьеров, там, разных контрабандистов и других нарушителей. И эта техника, которая может быть использована в зоне [войны в Украине]. Это и быстроходные катера и автомобили, гусеничная и иная техника. В таких средствам, безусловно, сейчас нуждаются наши ВС, несмотря на то ,что мы существенно нарастили темпы поставок", — отметил зампредседателя Совбеза РФ.

Он сказал, что конфискованная техника не передается на нужды российских оккупационных войск только по формальным причинам. Медведев предложил прокуратуре, ФСБ и таможенной службе в кратчайшие сроки задействовать все упомянутое в войне.

Напомним, что накануне, 3 июля, СМИ сообщили, в РФ решили распродать имущество единственного в РФ производителя РСЗО ​"Смерч" и "Град".

Также сообщалось, что, по словам Медведева, во время вооруженного мятежа Пригожина крупнейший ядерный арсенал мог оказаться под управлением бандитов.