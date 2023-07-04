"Очень хороший разговор": Столтенберг пообещал Зеленскому по телефону сближение с НАТО

После новости о том, что генсек Альянса останется еще на год при должности, он плодотворно поговорил по телефону с президентом Украины. Киев могут ждать сюрпризы в Вильнюсе.

На саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в литовской столице Вильнюсе, могут приняться решения, которые сблизят Украину с Альянсом. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг 4 июля.

По его словам, сигнал о том, что Киев станет еще ближе к полноценному членству в НАТО он уже передал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора, который состоялся накануне.

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО", — говорится в сообщении.

Йенс Столтенберг отдельно добавил, что во время саммита Альянса в Вильнюсе западные союзники настроены принять решение о том, чтобы усилить поддержку Украины и собираются делать это в долгосрочной перспективе, пока длится полномасштабная война. Также будут вестись переговоры о том, что укрепить политические связи с Украиной и сблизить ее с НАТО.

Стоит отметить, что в этот же день появилось официальное подтверждение того, что Йенс Столтенберг остается на должности генерального секретаря НАТО еще на один год — до октября 2024 года.

"Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивала нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля представители Офиса президента Украины рассказали, от каких факторов будет зависеть присутствие Владимира Зеленского на предстоящем саммите. Точная информация будет держаться до последнего в секрете в целях безопасности, но также многое будет зависеть от ситуации на фронте.