"Радиация никого не оставит в стороне": Зеленский предупредил об опасности на ЗАЭС (видео)

По словам президента, у разных стран есть разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать, что происходит, и кто в этом виноват.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что глобальная безопасность полностью зависит от внимания мирового сообщества к действиям оккупантов на Запорожской АЭС. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале.

По его словам, РФ должна отдавать себе отчет в том, что мир видит, какие сценарии планируют террористы, и готов реагировать.

"Радиация – это угроза для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых радиационных инцидентов, — заявил Зеленский. — У разных государств мира есть собственные разведывательные и другие возможности, чтобы точно знать — что происходит, и кто в этом виноват".

Глава государства упомянул о том, что есть данные разведки, согласно которым, на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС российские военные установили то, что похоже на взрывчатку.

Это может быть сделано для имитации удара по станции. Возможно, РФ рассчитывают на какой-либо другой сценарий. Как бы то ни было, мир не может не видеть, что единственная угроза Запорожской атомной станции — это сама Россия и никто другой.

Зеленский отметил, что подрыв Каховской ГЭС не вызвал у мировой общественности должного отклика, что могло вдохновлять Кремль на новые злодеяния.

Теперь же никто не может остаться в стороне, потому что радиация никого не оставляет в стороне, предупредил он.

Напомним, что РФ подготовила провокацию со взрывами на ЗАЭС, чтобы обвинить Украину. По данным ВСУ, на кровле 3 и 4 энергоблоков, возможно, разместили взрывные устройства.

Также сообщалось, что оккупанты принялись в массовом порядке отводить войска от Энергодара. По данным СМИ, войска также выводятся с окраин города. Из десятков блокпостов в этом районе остались два — от Васильевки до Мелитополя.