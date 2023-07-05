Мобилизация в Украине: кто из украинцев получит право проходить службу по месту жительства

Мобилизация в Украине 2023 года не будет касаться определенной категории граждан, а некоторые из украинцев имеют право идти в армию по собственному желанию и выбирать место службы.

Мобилизация в Украине будет продолжаться и в дальнейшем, а часть украинских граждан получит возможность получит право выбирать место службы по своему месту жительства. Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" регламентирует соответствующий вопрос.

Это касается в первую очередь граждан, которые изъявили добровольное желание проходить службу в украинской армии. В таком случае им следует написать соответствующий рапорт. Возможность по выбору будет у определенных категорий граждан. В частности, такое право получат:

граждане, которые занимаются воспитанием несовершеннолетнего ребенка самостоятельно

граждане, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей

те, кто воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью

украинцы, воспитывающие ребенка, который имеет одну из перечисленных болезней, предусмотренных в Законе

граждане, которые постоянно ухаживают за больными детьми, своими родителями или родителями жены/мужа, или женой

граждане, на содержании которых есть их совершеннолетний ребенок, у которого подтверждена I или II группа инвалидности

усыновители, приемные родители, опекуны или родители-воспитатели, которые содержат детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

лица, у которых жена/муж или родители (свои или жена) имеют І или II группу инвалидности

опекуны лиц с инвалидностью, у которых есть статус недееспособности, в установленном порядке подтвержденная судебной инстанцией.

Болезнь должна быть официально подтверждена соответствующими документами. Это касается ухода за больным ребенком, женой или родителями. Совместное проживание с лицом, за которым нужен уход, требует оформления.

Фокус узнал, кого имеют право подавать в розыск в Украине во время мобилизации. У ТЦК и СП нет никаких правовых оснований задерживать граждан.