Мобилизация в Украине: кого имеют право подавать в розыск в Украине (видео)

Никаких правовых оснований для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств у ТЦК и СП нет, а в случае незаконного задержания нужно впоследствии подать заявление в прокуратуру.

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Внесение данных о призывнике о начале розыска в информационно-поисковой системе МВД "Армор" является незаконным, а для розыска человека, уклоняющегося от мобилизации службы, есть определенная процедура. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в своем youtube-канале.

Он прокомментировал информацию о внесении данных и назвал это профанацией. Такие действия возможны только по постановлению следователя о розыске, постановление судебной инстанции о задержании и тому подобное. Сейчас правоохранители вносят в соответствующую базу только на основании обращения ТЦК о доставке.

Такое обращение уполномоченных лиц предусматривает лишь исключительно добровольность доставки гражданина. Задержание никакого быть не может, поскольку в таком случае правоохранители нарушат законодательство и свои обязанности. Правозащитник отметил, что мобилизация в Украине продолжается, разыскивать людей могут за отказ от повестки или по неявке после ее получения, особенно это касается повестки на отправку в часть, а не просто по вписанным данным. Он ответил и на вопрос, кто может задержать уклониста.

"Да никто", — заявил Симутин.

Полицейские не имеют достаточных полномочий вас задержать по статьям 210 или 210-1 КУоАП. Указанные нормы законодательства не касаются потенциальной угрозы для окружающих и не требуют немедленного прекращения правонарушения путем задержания человека, применения физической силы и принудительной доставки в полицейский участок.

По его словам, на сегодня никаких правовых оснований в Украине для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств, у структуры ТЦК нет, потому что ее официально не уполномочили для таких действий. В случае незаконного задержания подписывать ничего не стоит, а также нужно впоследствии подать заявление в прокуратуру.

Фокус 29 июня сообщил, с какими болезнями не берут в ряды ВСУ. Приложение 1 регламентирует освобождение от мобилизации в Украине 2023 года по состоянию здоровья при наличии определенных заболеваний, которые указаны в соответствующих нормах.