В Крыму поймали "украинца" из Казахстана, якобы подорвавшего газопровод, — росСМИ (фото)

Мужчина якобы вызвал пожар в поселке Кореиз. За подрыв газопровода уроженцу "украинского Павлодара", как его окрестили пропагандисты, грозит пять лет лишения свободы.

23 июня в поселке Кореиз во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв на газопроводе. Возникший пожар быстро потушили, и никто не пострадал. ФСБ РФ якобы поймали виновника инцидента. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили в медиа Baza 5 июля.

По версии следствия, взрыв на крымском газопроводе устроил 42-летний украинец Сергей Ержов. Мужчина получил гражданство РФ и зарегистрирован в захваченной российскими войсками Ялте.

Фото Сергея Ержова, обнародованное Baza Фото: Baza

В публикации говорится, что Ержов уже признался в подрыве. Против него возбудили дело об умышленном уничтожении имущества, за что "украинцу" грозит пять лет заключения.

Стоит заметить, что в российском СМИ возникла путаница с местом рождения задержанного. Сначала в посте отмечалось, что Ершов — украинец родом из Павлодара, то есть города в Казахстане. Позже публикация была отредактирована, и мужчина оказался уроженцем Павлограда — города в Днепропетровской области.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, 4 июля российские журналисты передали, что правительство страны-агрессора планирует переправлять туристов в оккупированный Крым на десантных кораблях. Такое решение связано с многокилометровым затором на подъезде к Крымскому мосту.

Также 4 июля прогремели взрывы в Севастополе. Местные рассказывали, что в домах тряслись окна и стены. Оккупационные власти объяснили взрывную волну с моря умышленным подрывом снарядов.