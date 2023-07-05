В Крыму поймали "украинца" из Казахстана, якобы подорвавшего газопровод, — росСМИ (фото)
Мужчина якобы вызвал пожар в поселке Кореиз. За подрыв газопровода уроженцу "украинского Павлодара", как его окрестили пропагандисты, грозит пять лет лишения свободы.
23 июня в поселке Кореиз во временно оккупированном Крыму прогремел взрыв на газопроводе. Возникший пожар быстро потушили, и никто не пострадал. ФСБ РФ якобы поймали виновника инцидента. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили в медиа Baza 5 июля.
По версии следствия, взрыв на крымском газопроводе устроил 42-летний украинец Сергей Ержов. Мужчина получил гражданство РФ и зарегистрирован в захваченной российскими войсками Ялте.
В публикации говорится, что Ержов уже признался в подрыве. Против него возбудили дело об умышленном уничтожении имущества, за что "украинцу" грозит пять лет заключения.
Стоит заметить, что в российском СМИ возникла путаница с местом рождения задержанного. Сначала в посте отмечалось, что Ершов — украинец родом из Павлодара, то есть города в Казахстане. Позже публикация была отредактирована, и мужчина оказался уроженцем Павлограда — города в Днепропетровской области.
Напомним, 4 июля российские журналисты передали, что правительство страны-агрессора планирует переправлять туристов в оккупированный Крым на десантных кораблях. Такое решение связано с многокилометровым затором на подъезде к Крымскому мосту.
Также 4 июля прогремели взрывы в Севастополе. Местные рассказывали, что в домах тряслись окна и стены. Оккупационные власти объяснили взрывную волну с моря умышленным подрывом снарядов.