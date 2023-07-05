"Бахмут под угрозой штурма": военные РФ пожаловались на провал ВС РФ в Клещиевке (фото)

Пропагандист Александр Сладков утверждает, что российские войска, вероятно, были вынуждены выйти из населенного пункта, из-за чего Бахмут окажется под огневым контролем ВСУ. Генштаб пока официально не сообщал о деоккупации Клещиевки.

Российские оккупанты, вероятно, оставили участок фронта в районе села Клещиевка вблизи Бахмута. По крайней мере об этом сообщает российский военкор Александр Сладков в своем телеграмм-канале.

"Мы оставили Клещиевку. Это под Бахмутом. Надо проверять, если опровергнут, буду рад. Если да, это — плохо. Бахмут под огневым контролем ВСУ. Ни одного плохого слова не могу сказать о наших ребятах, которые отошли. По моим данным, это опять снарядная диета. Рад ошибаться. Без силы сильным не будешь. Слабые не побеждают. Город Бахмут под угрозой штурма. Удержим? Да кто ж знает?", — написал он.

В то же время так называемый первый заместитель министра информации "ДНР" Даниил Бессонов заявил о контроле россиянами Клещиевки.

"Только что написали бойцы из района Клещиевки. Клещиевка наша. Четвертые сутки противник активно атакует наши позиции с нескольких сторон, за сутки в среднем около 20 атак, но ничего не получается и ВСУ несут потери", — написал он.

Тем временем военные ВСУ пишут о боях за Клещиевку и опровергают сообщения Сладкова об отходе оккупантов из населенного пункта. Об этом пишет "Бахмутский демон".

"Продолжается бой за Клещиевку, пока сложно. В районе Покровского и Бахмутского уничтожили "Грады" и арту оккупантов, там у них потери большие по арте, хорошо дядя Химарс работает. Будут супер новости, почти завершили кое-что. Пока клещи еще не отступили, эй, Сладков врет. Но их положение критическое, и созданное нами. Их резервы, надеемся, могут не успеть. Крышка гроба захлопывается понемногу для оккупантов, все по плану", — говорится в сообщении.

На момент выхода публикации Генштаб ВСУ не подтвердил деоккупацию Клещиевки.

Напомним, что утром 5 июля в Генштабе сообщили, что ВСУ имеют успех на южном фланге Бахмутского направления. Украинские бойцы продвигаются в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

Ранее сообщалось, что ВСУ во время контрнаступления смогут освободить временно оккупированный город Бахмут . Со своей стороны россияне оказывают мощное сопротивление и подтягивают резервы.